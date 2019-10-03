هل يوجد دعاء مأثور عند غسل الثياب؟.. الإفتاء تجيب

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يوجد دعاءٌ مأثورٌ يقال أثناء تطهير الثوب أو قبله أو بعده، وإن كان به نجاسةٌ أو قذارةٌ فلا ينبغي ذكر الله- تعالى- بموطنٍ فيه نجاسة أو قاذورات.
وأضافت «الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال: « هل يوجد دعاء مأثور عند غسل الثياب؟»، أنه ينبغي أن يكون الموضعُ الذي يذكرُ فيه الله خاليًا نظيفًا؛ ولهذا مُدح الذكرُ في المساجد والمواضع الشريفة.
وتابعت "أن ذكر الله إنما يكون أولًا بالقلب الذي هو محلُّ النظر منه - تعالى-؛ مشيرًا إلى ما جاء عن الإِمام الجليل أبي ميسرة -رضي الله عنه- قال:«لا يُذكر اللهَ تعالى إلَّا في مكان طيِّب».