Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

هل يوجد دعاء مأثور عند غسل الثياب؟.. الإفتاء تجيب

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 06:38 ص
هل يوجد دعاء مأثورعند
هل يوجد دعاء مأثورعند غسل الثياب
Advertisements
الفكر الديني
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يوجد دعاءٌ مأثورٌ يقال أثناء تطهير الثوب أو قبله أو بعده، وإن كان به نجاسةٌ أو قذارةٌ فلا ينبغي ذكر الله- تعالى- بموطنٍ فيه نجاسة أو قاذورات.

وأضافت «الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال: « هل يوجد دعاء مأثور عند غسل الثياب؟»، أنه ينبغي أن يكون الموضعُ الذي يذكرُ فيه الله خاليًا نظيفًا؛ ولهذا مُدح الذكرُ في المساجد والمواضع الشريفة. 

وتابعت "أن ذكر الله إنما يكون أولًا بالقلب الذي هو محلُّ النظر منه - تعالى-؛ مشيرًا إلى ما جاء عن الإِمام الجليل أبي ميسرة -رضي الله عنه- قال:«لا يُذكر اللهَ تعالى إلَّا في مكان طيِّب».
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مستشار المفتي يكشف عن دعاء من 21 كلمة يستحب ترديده عقب التشهد وقبل التسليم من الصلاة

3 شروط .. بها يستجيب الله دعاء عبده

هل لله أسماء أخرى غير الـ99 الحسنى؟ .. الإفتاء تجيب

فتاوى يومية تشغل الأذهان.. "الإفتاء" توضح هل يجب الاغتسال بعد ملامسة الكلب.. واحترس من أمر يقع فيه البعض يجعل الدعاء غير مستجاب.. وهل الصلاة والصيام واجبان على مصابي متلازمة داون؟

الأفضل للمرأة فى تاتو الحواجب وحكم تحريم الوشم.. دار الإفتاء توضح

هل يجوز ذكر الله والإنسان على جنابة؟..الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

بـ باروكة غريبة.. بوسي شلبي بإطلالة غير موفقة في احدث ظهور

كلام نهائي.. حسام البدرى: محمد صلاح خارج معسكر منتخب مصر المقبل

الشائعات تطارد محمود الخطيب فى أزمة مباراة الزمالك وبطل السنغال

صلاح يقتحم المنافسة.. ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الثانية

فيديو صادم لـ اصالة مع الإعلامى نيشان

مدرب غريب.. خالد الغندور يكشف عن رأيه في فايلر عقب رباعية الأهلي في الإنتاج

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان أسود قصير.. لقاء الخميسى تبهر متابعيها بإطلالة جديدة ..صور

بعد الانفصال عن ترافيس سكووت.. كايلي جينر تزور حبيبها السابق Tyga ..صور

بلوك جديد.. أصالة تفاجئ متابعيها فى أحدث ظهور ..صور