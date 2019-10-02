بماذا وصف الرئيس الأوكراني توم كروز في أول لقاء بينهما

التقي النجم العالمي توم مرور بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال زيارته لاوكرانيا من أجل تصوير فيلمه الجديد.



وقالت تقارير بالصحف الأجنبية ان الرئيس الأوكراني وصف توم كروز بالرجل الوسيم وسط لقاء شهد حميمية وود بين النجم الأمريكي ورئيس الجمهورية الشاب.



وعمل فولوديمير ككاتب ومخرج سينمائي وممثل كوميدي قبل ترشحه للانتخابات الرئاسية.



يذكر أن توم كروز انتهى مؤخرا من تصوير فيلمه الجديد Top Gun: Maverick، الدي سبق وقدم الجزء الأول منه منذ ٣٣ عامًا.

