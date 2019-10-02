هانى رمزي عن صورة العرض الخاص لـ أفريكانو: سلامي للحاضر والغائب

نشر الفنانة هانى رمزى صورة جديدة على موقع التدوينات القصيرة تويتر بصحبة بعض نجوم الفن القدامى من العرض الخاص لفيلم افريكانو .



وظهر هانى بالصورة بصحبة كريم عبد العزيز وعلاء ولي الدين وأشرف عبد الباقى وغيرهم من النجوم معلقا : ‏أيام وذكريات سلامى للحاضر والغائب من الأصدقاء.



وعلق عمرو عرفة على الصورة قائلا : متهيألي ده كان العرض الخاص لفيلم أفريكانو يا هون .. الله علي الأصحاب.