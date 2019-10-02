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فن

هانى رمزي عن صورة العرض الخاص لـ أفريكانو: سلامي للحاضر والغائب

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 06:23 م
هانى رمزى
هانى رمزى
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كريم ناصر
نشر الفنانة هانى رمزى صورة جديدة على موقع التدوينات القصيرة تويتر بصحبة بعض نجوم الفن القدامى من العرض الخاص لفيلم افريكانو .

وظهر هانى بالصورة بصحبة كريم عبد العزيز وعلاء ولي الدين وأشرف عبد الباقى وغيرهم من النجوم معلقا : ‏أيام وذكريات سلامى للحاضر والغائب من الأصدقاء.

وعلق عمرو عرفة على الصورة قائلا : متهيألي ده كان العرض الخاص لفيلم أفريكانو يا هون .. الله علي الأصحاب.
هانى رمزي عن صورة العرض الخاص لـ أفريكانو: سلامي للحاضر والغائب
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