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برلمان

عبد العال: حافظوا على علاقتنا الطيبة خلال 46 يوما في الانعقاد الخامس

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 06:23 م
الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
ناشد د. علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الأعضاء بأن يحافظوا علي علاقاتهم الطيبة، والتعاون المثمر بين بعضهم البعض خلال دور الانعقاد الخامس، مقدما التهنئة لمن فاز بانتخابات اللجان النوعية.

وأكد علي عبد العال في ختام الجلسة العامة، بعد اعتماد نتيجة اللجان النوعية، أن المجلس سيعقد 46 يوما بحكم أنه يعمل 3 أيام في كل اسبوعين ومن ثم يكون عملنا 46 يوما فقط، وبالتالي لابد أن نحافظ علي بعضنا البعض.

وأشار علي عبد العال إلى أن نتيجة اللجان النوعية ليست بها تغيرات كثيرة، والجميع علي قدر المسؤولية، مؤكدا أن المجلس أمامه حزمة من التشريعات المهمة تقتضي أن يكون الحضور جيد، و لابد من سماع كل الآراء، مشيرا إلي أن ما أهم من التشريع هو قبوله.

يأتي ذلك في الوقت الذي رفع المجلس جلساته حتى الاثنين المقبل.
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