نائب: غياب المحليات حوّل أسوار المدارس إلى مجمعات مطاعم غير آمنة

تقدم النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول انتشار المطاعم والباعة الجائلين الذين يبيعون طعامًا فاسدًا وضارًا بصحة الطلاب أمام المدارس وتحديدًا الحكومية، مشيرًا إلى أنَّ أسوار المدارس تتحوّل إلى مجمع من المطاعم الغذائية غير الآمنة.



وأوضح متولي فى بيان صحفى له أنه بالرغم من ارتفاع معدل حالات التسمم بسبب المطاعم غير المرخصة والباعة الجائلين حول المدارس، وبالرغم من التحذيرات المتتالية بشأن هذه الظاهرة، إلا أنها مستمرة دون توقف، مؤكدًا أن السبب الأول في استمرارها هو غياب رقابة المحليات والرقابة الصحية عليهم.



وأشار النائب إلى أن المجتمع لا يدرك خطر التسمم الغذائي، فالأمراض المزمنة تنشأ مع الأطفال منذ صغرهم بسبب تناول الأطعمة الملوثة في الشارع، كما أن هناك أيضا أمراضا أخرى خطيرة لا يتم اكتشافها إلا بعد فترة، إضافة إلى أن ثقافة المجتمع غير صحيحة، ومطلوب تغييرها، حيث إن محيط المدارس إما أنه مقلب للقمامة أو تربة خصبة للباعة الجائلين المستغلين للأطفال.



وأكد أن المحليات يجب أن تقوم بشكل كبير للحد من هذه الظاهرة عن طريق عدة حلول منها إيجاد أماكن لهؤلاء الباعة والرقابة عليهم، وشن حملات بشكل مكثف على هؤلاء الباعة بالتنسيق مع الجهات المعنية.