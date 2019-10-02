فوائده رائعة.. 8 ماسكات من الزبادي لـ البشرة والشعر

يحتوي الزبادي على العديد من الفوائد التي تحمي البشره والشعر من التلف، كما يمكن استخدامه كقناع للبشرة وفروة الرأس بأكثر من طريقة، فتعرف عليها وفقًا لموقع “bold sky”.





فوائد الزبادي للشعر والبشره

* تحسين مرونة الجلد.

* يقلل من علامات الشيخوخة.

* معالجة حب الشباب.

* تعزيز نمو الشعر.

* لمعان الشعر.

* التخلص من قشرة الشعر.

* يمنع تساقط الشعر.





الطريقة الأولى لعلاج حب الشباب

* يخلط 1 ملعقة كبيرة من الزبادي على ملعقة كبيرة من العسل الأبيض في وعاء.

* اغسل وجهك وتجفيفه قبل وضع الماسك.

* ضع الخليط على البشرة واتركها 10 دقائق.

* اشطف بشرتك جيدًا بالماء الفاتر.





الطريقة الثانية لتنظيف البشرة

* خلط ملعقة كبيرة من الزبادي على نصف ملعقة ليمون.

* اغسل وجهك قبل وضع الماسك.

* فرد الماسك على البشرة وخاصة المناطق التي تعاني من حب الشباب.

* ترك الماسك 10 دقائق على البشرة.

* اغسل وجهك بالماء البارد.





الطريقة الثالثة للبشرة الدهنية

* قومي بخفق بياض بيضة حتى تصبح ذات ملمس ناعم.

* قومي بوضع عليها 1 ملعقة كبيرة من الزبادي.

* ضعي الخليط على بشرتك الدهنيه واتركيه لمدة 10 دقائق.

* اغسلي بشرتك بالماء الفاتر واتركيه حتى يجف.





الطريقة الرابعة لتقشير الجلد الميت

* طحن الشوفان حتى يصبح ناعمًا.

* اخفق ملعقة من الزبادي على الشوفان.

* ضع العجينة على بشرتك وقومي بفركها بلطف في شكل دائري.

* اتركي الخليط لمدة 10 دقائق واشطفيه بالماء الفاتر.

* قومي برش ماء الورد بعد غسل وجهك جيدا.





الطريقة الخامسة لمعالجة البشرة المتوهجة

* مزج لب الطماطم على ملعقة زبادي وملعقة عسل ابيض.

* خلط الماسك جيدا.

* وضع الخليط على وجهك لمدة 10 دقائق.

* اغسلي بشرتك بالماء الفاتر.





الطريقة السادسة لنمو الشعر

* فرم موزة مع 3 ملاعق عسل أبيض وملعقة ليمون وزبادي.

* مزج الخليط جيدا حتى يصبح ناعمًا.

* باستخدام فرشاة صبغة ضعي الخليط على فروة الشعر.

* ترك الخليط لمدة نصف ساعة.

* اشطفي شعرك بالشامبو المناسب.





الطريقة السابعة لتساقط الشعر

* اضف 1 ملعقة من خل التفاح مع ملعقة كبيرة من العسل الأبيض و1 كوب زبادي.

* ضعي الخليك على فروة شعرك واتركيه لمده 30 دقيقة واشطفيه بالماء البارد.





الطريقة الثامنة لقشرة الشعر

* وضع بيضة على كوب زبادي مع التقليب الجيد.

* افرد الخليط على شعرك، واتركيه لمدة 30 دقيقة.

* شطف الشعر جيدا بالشامبو المناسب.





الطريقة التاسعة لمعالجة تلف الشعر

* هرس 4 حبات من الفراولة واضف إليها ربع كوب زبادي.

* ضيفي بيضة على الخليط ثم ملعقتين من زيت جوز الهند.

ضعي القناع على شعرك واتركيه لمدة 30 دقيقة.