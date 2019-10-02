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رياضة

الجزيرة المطروحي يضم أوسكار لاعب فاركو لموسم واحد

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 06:20 م
علي ابوطالب الشهير
علي ابوطالب الشهير ب "أوسكار "
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رباب الهوارى
نجح مسئولو مجلس ادارة نادي الجزيرة المطروحى، برئاسة حمدي حفيظ الجميعي، في إتمام التعاقد مع علي ابوطالب الشهير ب "أوسكار " ،لاعب فاركو لمدة موسما واحدا ، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

وقال "أوسكار" لـ "صدى البلد "إنه قادم للفريق من أجل تحقيق هدف الصعود خلال الموسم الجديد بعد انضمامه للفريق، وأنه سعيد بالتواجد في نادي كبير مثل الجزيرة المطروحى ويسعى لتقديم الأفضل من أجل إسعاد الجماهير خلال الفترة المقبلة.

ووقع "أوسكار "علي عقود انضمامه لصفوف الجزيرة المطروحى في حضور رئيس النادي الحاج حمدي حفيظ الجميعي ووكيل اللاعب محمد نصار، وادارى الفريق محمود رافت .

يذكر أن الجهاز الفنى قد استقر علي ارسال القائمة الأولى للفريق الأول وتضم كلا من :

1. أحمد خير
2. عبيد علي
3. محمد نور
4. إسماعيل بدر
5. أحمد حجازي
6. حسام خليل
7. عبدالله كوليبالي
8. محمد بدر
9. سعد مارادونا
10. جبريل لاوال
11. أحمد سمير
12. عبدالرحمن شحاته
13. ربيع يسري .
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