يواجه البرازيل فجرا .. منتخب مصر للطائرة يصنع تاريخا جديدا فى بطولة العالم بالفوز على إيران

يخوض المنتخب المصرى الأول للكرة الطائرة للرجال فجر غد الخميس ، مواجهة من العيار الثقيل عندما يلعب أمام المنتخب البرازيلى فى ثالث مبارياته ببطولة العالم التى تستضيفها اليابان فى أربعة مدن خلال الفترة من 1 وحتى 15 أكتوبر الجارى.



يدخل منتخبنا اللقاء وهو فى قمة معنوياته الفنية والبدنية والنفسية بعد أن صنع تاريخا جديدا للكرة الطائرة المصرية تحت قيادة الهولندي جيدو المدير الفنى بالفوز فى ثانى مبارياته ببطولة العالم ، على المنتخب الإيراني بطل أسيا بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.



وكان المنتخب المصري للكرة الطائرة فاز قبل 24 ساعة فقط على أستراليا وصيف أسيا بنفس النتيجة، ليحقق منتخبنا العلامة الكاملة بالحصول على ست نقاط من فوزين متتاليين ، ليتصدر المنتخب جدول ترتيب المنتخبات المشاركة فى البطولة لأول مرة فى تاريخه.



وقال أحمد عبد الدايم رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة إتحاد الكرة الطائرة ورئيس بعثة منتخبنا الوطنى أن المنتخب صنع تاريخا جديدا للعبة على مستوى العالم بالفوز على المنتخب الإيرانى بطل آسيا بعد سبع سنوات من آخر فوز حققه منتخبنا عليه عام 2012 ، مشيرا إلى أنه قرر منح كل لاعب مكافأة إجادة قدرها عشرة آلاف جنيه.



وأوضح أن الجهاز الفنى بقيادة جيدو أدار المباراة باحترافية عالية، فضلا عن أن لاعبى المنتخب قدموا مباراة رائعة بكل المقاييس، لافتا إلى أنه كان يتوقع هذا الأداء العالى ولكن خبرة نجوم المنتخب الكبار وحماس الشباب كان وراء الفوز باللقاء ، على منتخب مصنف عالميا ، ويضم مجموعة كبيرة من اللاعبين المحترفين.



وأكد أن الجهاز الفنى سوف يخوض مباراة البرازيل فجر غد الخميس بنفس التشكيل ، مع الإستمرار فى الدفع باللاعبين الشباب .



وأضاف عبد الدايم أن المنتخب أدى تدريبا خفيفا مساء اليوم لفك العضلات ، وإزالة أثار التعب والإرهاق الذى أصاب بعض اللاعبين من جراء لقاء المنتخب الإيرانى القوى ، تبعه مشاهدة لأحد مباريات المنتخب البرازيلى فى البطولة ، تعرف خلالها على نقاط القوة والضعف فى منتخب السامبا ، لوضع خطة مواجهة منتخب من أفضل منتخبات العالم فى اللعبة ، لتقديم مستوى متميز خلال اللقاء.



تضم البعثة 21 فردا برئاسة أحمد عبد الدايم ومعه 20 فردا، بواقع 14 لاعبا، و6 أعضاء الجهاز الفنى والطبى، واللاعبون هم أحمد صلاح وهشام يسرى وعبد الله عبد السلام وحسام يوسف وأحمد ضياء وأحمد سعيد وعمر تايسون ومنصور محمد ومحمد عادل ومحمد محسن ورضا شبل وعبد الرحمن سعود ومحمد رضا وأحمد عبد العال، ويضم الجهاز الفنى والإدارى والطبى، الهولندي جيدو مديرا فنيا، وأحمد عاشور مدربا، والدكتور أحمد سعودى طبيبا، وسامح ظلام للعلاج الطبيعى، ورجب قطب محللا ، وشريف الشمرلى مديرا للمنتخبات الوطنية .



يذكر أن المنتخب المصري للكرة الطائرة استعد للبطولة من خلال معسكر الإعداد الذى أقيم فى مدينة هيروشيما اليابانية تحت قيادة الهولندي جيدو المدير الفنى.



يلعب المنتخب البطولة التى يشارك فيها 12 منتخبا من دور واحد بخوض 11 مباراة فى 15 يوما، ويحصل المنتخب على أربعة أيام راحة خلال البطولة ، ويلعب منتخبنا مع كندا وروسيا أيام و5 و6 أكتوبر على الترتيب ، ثم يلعب مع منتخبات إيطاليا وبولندا واليابان أيام 9 و10 و11 أكتوبر، ويواجه منتخبات تونس والأرجنتين وأمريكا أيام 13 و14 و15 أكتوبر.