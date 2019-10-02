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رياضة

سفير البطولة.. عماد متعب يسحب قرعة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 06:21 م
عماد متعب
عماد متعب
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إسماعيل محمود
اختار الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عماد متعب مهاجم النادي الأهلي والمنتخب المصري السابق، لسحب قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا مصر 2019.

ومن المقرر أن تسحب قرعة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا في السابعة من مساء اليوم بقصر الحرملك بمدينة الإسكندرية، التي تؤهل للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية 2020 بطوكيو.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على حسابه الرسمي على تويتر، اختيار متعب كسفير للإتحاد والبطولة، ولسحب قرعة البطولة التي تنطلق في الشهر القادم.

يذكر أن البطولة تقام في مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر بمشاركة 8 منتخبات، يتأهل منها 3 للأوليمبياد، على أن يخوض صاحب المركز الرابع الملحق المؤهل للمنافسات.
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