خطة تعطيل قطار الأهلي أمام الإنتاج الحربي في الدوري المصري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة صعبة، فى الثامنة مساء اليوم الأربعاء، أمام الإنتاج الحربي على استاد السلام، في إطار منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدورى المصري الممتاز.



ويخطط مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى، للخروج بنتيجة إيجابية من مباراة اليوم بهدف الحفاظ على أكبر عدد من النقاط وتعطيل قطار الأهلى المنطلق بقوة محليًا وأفريقيا، حيث يعول مدرب الإنتاج على الاستفادة من خبرات أيمن الطرابلسى لاعب خط الوسط وأحمد شديد قناوى ومحمد رجب وعامر عامر ونجوم الفريق.



مباراة الأهلى مع الإنتاج الحربي تعد المواجهة رقم 22 فى تاريخ مواجهات مختار مختار المدير الفنى للإنتاج أمام ناديه السابق، حيث واجه مختار مختار الأهلى 21 مرة فى مختلف البطولات، منها 10 مرات مع بتروجت ومرتين عندما كان مدربا للمصري البورسعيدي، ومثلها مع الاتحاد السكندري وإنبي وخمسة مرات مع الإنتاج الحربى.



وفاز مختار مرة واحدة على الأهلي عندما كان مدربًا لفريق إنبى فى ثمن نهائى كأس مصر عام 2011، عندما قاد الفريق البترولى للفوز بهدف دون رد سجله رامى ربيعة فى مرماه، وخسر المباراة الأخرى بثلاثة أهداف مقابل هدفين.



ومع بتروجيت تعادل مرتين ضد الأهلي وخسر 8 مرات، ومع المصرى تعادل مرة وخسر أخرى وعندما كان مدربًا للاتحاد السكندرى تعادل مرتين، ومع الإنتاج تعادل مرتين وخسر ثلاث مرات.



المواجهة الأخيرة التي جمعت مختار بالأهلى كانت فى الدور الثانى لدوري الموسم الماضي حينما خسر من المارد الأحمر بهدف دون رد سجله عمرو السولية.