تحيا مصر.. المرحلة الأولى لـ نور حياة هدفها الوصول لـ 660 ألف تلميذ

قال محمد مختار المتحدث الإعلامي لصندوق تحيا مصر، إن مبادرة نور حياة يوم الأثنين المقبل ستكون فى 10 محافظات، وأكد أن هناك تقييماً للتجربة فى 30 أبريل المقبل.





وأضاف خلال مداخلة، هاتفية، ببرنامج" صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية، عزة مصطفي، أن المبادرة بدأت فى 5 محافظات، وسيكون هناك استئناف لباقى المحافظات.





وأشار إلى أن مبادرة نور حياة بدأت فى شهر فبراير الماضي، موضحًا أن الحملة تهدف الكشف على طلاب المرحلة الابتدائية، مؤكدًا أن الكشف والنظارة يتم تسليمها للطفل بالمجان.





وكشف أن المرحلة الأولى للمبادرة نور حياة، هدفها الوصول إلى 660 ألف تلميذ وأكد أن الحملة تتيح الكشف على المواطنين من كبار السن، أن هنا خط ساخن يحمل ر قم 15118، وهناك صفحة على الفيس لتلقى الطلبات.





وطالبت الإعلامية عزة مصطفى من المتحدث لصندوق تحيا مصر بأن تكون قناة صدي البلد ببرنامج صالة التحرير بأن تكون حلقة وصل، لإرسال أي حالة كبيرة تعانى من مياه على العين.



