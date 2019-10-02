Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بتكلفة 77 مليون جنيه.. تدعيم وتوصيل التيار الكهربائي لتجمعات قرية الرملة بأبوزنيمة

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 07:00 م
اللواء خالد فودة،
اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء
Advertisements
ايمن محمد
افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مشروع تدعيم وتوصيل التيار الكهربائي لتجمعات قرية الرملة بأبوزنيمة بتكلفة 77 مليون جنيه لخدمة 15 تجمعا بدويا التابعين لمدينة أبو زنيمة.

رافقه اللواء مهندس محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، واللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، والمهندس محسن سعيد حامد، رئيس جهاز تعمير شمال وجنوب سيناء، ورؤساء مدن ابو زنيمة وأبورديس ورأس سدر وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة .

ويهدف المشروع لتطوير الموزع الرئيسي بمدينة أبورديس من 14 خلية الي 22 خليه ورفع القدرة الاستيعابية لمدينة ابوزنيمه من 3 الي 12 ميجاوات وتوفير التيار الكهربائي الدائم لجميع تجمعات قرية الرملة إلى 25 تجمعا ما بين أعمال تمت وأعمال مقترحة واخري مستهدفه مع توفير مصدر دائم ونظيف وقريب من المحاجر والورش والمزارع بقرية الرملة .

وقال المحافظ " انه يوم تاريخي لتوفير الكهرباء لتعمل لمدة 24 ساعة بطاقة نظيفة بدلا من استخدام الديزل".

ووجه المحافظ الشكر لجهاز التعمير لاهتمامهم بأبناء سيناء وتوفير الخدمات اللازمة لهم.
بتكلفة 77 مليون جنيه.. تدعيم وتوصيل التيار الكهربائي لتجمعات قرية الرملة بأبوزنيمة
بتكلفة 77 مليون جنيه.. تدعيم وتوصيل التيار الكهربائي لتجمعات قرية الرملة بأبوزنيمة
بتكلفة 77 مليون جنيه.. تدعيم وتوصيل التيار الكهربائي لتجمعات قرية الرملة بأبوزنيمة
بتكلفة 77 مليون جنيه.. تدعيم وتوصيل التيار الكهربائي لتجمعات قرية الرملة بأبوزنيمة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

السودان تفجر مفاجأة حول التطبيع مع إسرائيل

طفل يسرق سيارة جدته وينطلق على طريق سريع.. والنتيجة كارثية

بعد موافقة مجلس الوزراء.. مزايا قانون البنوك الجديد

القوة الضاربة.. التشكيل المتوقع للنادي الأهلي أمام الإنتاج الحربي

سبب غريب وراء عدم نقص الوزن أثناء الريجيم .. تعرف عليه

تشبه سعاد حسني.. أروى جودة تفاجئ جمهورها بإطلالة من الخمسينيات.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصر الحرملك يحتضن مراسم قرعة أمم إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو ..صور

الأمير هاري يقبلها.. ميجان ميركل تلتقي أرملة نيلسون مانديلا لأول مرة.. صور

طفل يسرق سيارة جدته وينطلق على طريق سريع.. والنتيجة كارثية