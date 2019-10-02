بتكلفة 77 مليون جنيه.. تدعيم وتوصيل التيار الكهربائي لتجمعات قرية الرملة بأبوزنيمة

افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مشروع تدعيم وتوصيل التيار الكهربائي لتجمعات قرية الرملة بأبوزنيمة بتكلفة 77 مليون جنيه لخدمة 15 تجمعا بدويا التابعين لمدينة أبو زنيمة.



رافقه اللواء مهندس محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، واللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، والمهندس محسن سعيد حامد، رئيس جهاز تعمير شمال وجنوب سيناء، ورؤساء مدن ابو زنيمة وأبورديس ورأس سدر وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة .



ويهدف المشروع لتطوير الموزع الرئيسي بمدينة أبورديس من 14 خلية الي 22 خليه ورفع القدرة الاستيعابية لمدينة ابوزنيمه من 3 الي 12 ميجاوات وتوفير التيار الكهربائي الدائم لجميع تجمعات قرية الرملة إلى 25 تجمعا ما بين أعمال تمت وأعمال مقترحة واخري مستهدفه مع توفير مصدر دائم ونظيف وقريب من المحاجر والورش والمزارع بقرية الرملة .



وقال المحافظ " انه يوم تاريخي لتوفير الكهرباء لتعمل لمدة 24 ساعة بطاقة نظيفة بدلا من استخدام الديزل".



ووجه المحافظ الشكر لجهاز التعمير لاهتمامهم بأبناء سيناء وتوفير الخدمات اللازمة لهم.