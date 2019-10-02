البيض أشهرها .. 3 أطعمة غير متوقعة لتحسين البشرة





وسنعرض أطعمة تفيد صحة البشرة كما أشار موقع "web md "



- الأسماك و اللحوم:-



يساعد معدن السيلينيوم المتواجد بمعظم الللحوم والأسماك على حماية البشرة من الخلايا التي تجمع الجذور الحرة، المتسببة في ظهور علامات الشيخوخة مثل التجاعيد والجلد الجاف وتلف الأنسجة وربما بعض الأمراض، كما قد يساعد أيضا في منع سرطان الجلد.



- الخضراوات والفاكهة :-



تساعد مضادات الأكسدة الموجودة بكثرة في الخضراوات والفواكه في مهمة في إبطاء ومنع أضرار الجذور الحرة التي تسرع في ظهور علامات الشيخوخة، ومن حسن الحظ انه يمكن الحصول على مضادات الأكسدة في الكثير من أنواع الأطعمة ، وخاصة الفواكه والخضروات الملونة مثل التوت والطماطم.



- البيض :-



يعتبر البيض من أكثر الأطعمة الغنية بفيتامين (أ) الذي يعمل على تحسين الحالة الصحية للبشرة و العظام والشعر، فهو يقوم بتقليل العلامات الداكنة في البشرة والحفاظ على لون واحد للبشرة.

الاهتمام بصحة وجمال البشرة من أكثر الأمور المهمة في حياة معظم الفتيات، وتنفق الكثير منهن أموالا طائلة للحصول على بعض المنتجات التي من شأنها تحسين البشرة على الرغم من احتوائها على العديد من الكيماويات الضارة بالصحة، لذا فان أفضل شيء للعناية بالبشرة نظام غذائي صحي ..