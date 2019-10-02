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محافظات

افتتاح وحدتي قسطرة القلب والأطفال المبتسرين بـ شبرا الخيمة

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 07:07 م
الدكتور علاء عبد
الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية
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إبراهيم الهوارى
افتتح الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية اليوم يرافقه الدكتور عماد كاظم رئيس هيئة التأمين الصحي وحدة قسطرة القلب بمستشفى النيل للتأمين الصحي بشبرا الخيمة بتكلفة 7 مليون جنيه لإجراء من 200- 150 حالة شهريا ضمن خطة المحافظة للقضاء على قوائم الانتظار.

كما افتتح المحافظ ورئيس هيئة التأمين الصحي وحدة الأطفال المبتسرين بالمستشفى بعد تطويرها وتزويدها بعدد 12 حضانة جديدة.

حضر الافتتاح الدكتور جمال حجاج رئيس فرع التأمين الصحي بالقليوبية والدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة والدكتور عيد العطار مدير المستشفى.

وأكد المحافظ أن الدولة تولي قطاعي التعليم والصحة أهمية قصوى إلى جانب كافة القطاعات، وأنها توفر الكثير من الخدمات والأجهزة والمعدات والكوادر البشرية .

وأشار الى أن الدولة حريصة على تطوير ورفع كفاءة وصيانة كافة القطاعات الخدمية وعلى المواطنين تحمل مسئولية بناء الوطن معها فالجميع شركاء في مؤسساتها التي تقدم الخدمة لنا ولأبنائنا.

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