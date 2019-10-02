3 طرق مذهلة لـ الاسترخاء فى المنزل



* املئي البانيو الخاص بحمامك بالماء الساخن وضعي به الصابون المفضل لديك الذي يتميز برائحة جميلة.

* اضيفي كوبا من الحليب وماء الورد في المياه.

* استرخي في البانيو لمده نصف ساعة للاستمتاع ببشرة ناعمة.

* استخدمي اللوف لفرك الذراعين والأقدام.

* قومي بتناول كوب من عصير البرتقال لمساعدتك على الاسترخاء.



عمل ماسك



* اغسلي وجهك للتخلص من الأتربه وقومي بتجفيفه جيدًا.

* وضع الماسك الخاص بك والمناسب لنوع بشرتك.

* اتركيه لربع ساعه قم قومي بشطفه جيدًا.

* ملء وعاء فيه ماء ساخن لاستخدام البخار لتظيف البشره وتفتيحها ثم وضع ماء الورد.



الباديكير والمانيكير



* يمكنك نقع أظافرك في وعاء صغير في المنزل دون الذهاب لصالون تجميل.

* قومي بتقليم الاظافر وازلة الجلد الزائد.

* اختاري لون طلاء مناسب لبشرتك.



نحتاج من فترة للأخرى أن نهتم بأنفسنا، ولكن دون التكلفة المرتفعه أو الخروج من المنزل، خاصًة للفتيات العاملات اللاتي يكون لهن عطلة اسبوعية، فتعرفي كيف تقضين وقتًا للاسترخاء بالمنزل بخطوات بسيطة وفقًا لموقع “wikihow”.