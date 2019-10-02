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أخبار العالم

المرشح الديمقراطي بيرني ساندرز يخضع لجراحة قلبية

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 06:30 م
السيناتور الديمقراطي
السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز
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أحمد محرم
ذكرت وكالة "يونايتد برس إنترناشونال" أن السيناتور الديمقراطي والمرشح المحتمل في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة بيرني ساندرز خضع لعملية جراحية لإزالة انسداد شرياني في القلب.

وأضافت الوكالة أن الأطباء المسئولين عن الجراحة ركبوا دعامتين لفتح الشريان المسدود والسماح بتدفق الدم بشكل طبيعي، بحسب بيان لحملة ساندرز الانتخابية.

وقال البيان إن ساندرز بصحة جيدة ويمكنه التحدث بطريقة طبيعية، ومن المنتظر أن يتعافى خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويُعد ساندرز، البالغ من العمر 78 عامًا، أكبر المرشحين المحتملين للرئاسة الأمريكية سنًا.

وكان ساندرز وعد بنشر تقارير حالته الصحية قبل الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشحي الأحزاب المقرر إجراؤها في فبراير المقبل.
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