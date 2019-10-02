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رياضة

انفراجة فى أزمة إذاعة مباراة الزمالك والمقاصة بـ الدوري المصري

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 06:31 م
الزمالك ومصر المقاصة
الزمالك ومصر المقاصة
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عمرو الحلوانى
شهدت أزمة عدم إذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة أمام الزمالك المقرر إقامتها غدا " الخميس " بملعب السلام فى إطار لقاءات الجولة الثانية من منافسات الدورى الممتاز، انفراجة وأصبحت فى طريقها للحل .

وعلم " صدى البلد " ان الساعات القليلة الماضية ، شهدت تطورات كبيرة فى أزمة عدم إذاعة اللقاء بعد تواصل عدد من مسئولى الشركة الراعية مع المقاصة وبدء المفاوضات حول المستحقات المتأخرة للمقاصة لدى الشركة .

كان مجلس إدارة نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام طالب بالحصول على مستحقاته المتأخرة لدى الشركة الراعية من الموسم الماضى من أجل التراجع عن قرار عدم إذاعة مباراة الفريق أمام الزمالك المقرر إقامتها الخميس المقبل بملعب السلام فى إطار لقاءات الجولة الثانية من منافسات الدورى الممتاز.

وطالب مسئولو المقاصة بضرورة حسم ملف المستحقات المتأخرة لدى الشركة الراعية قبل مباراة الزمالك من أجل إذاعتها .

وقال مصدر بالمقاصة فى تصريحات "صدى البلد " إن ناديه له مستحقات كبيرة لدى الشركة الراعية ويجب تسديدها من أجل مساعدة الفريق فى الترتيب للمرحلة المقبلة مشيرا إلى أنه فى حال سداد مستحقات المقاصة سيتم إذاعة المباراة بشكل طبيعى.

وأوضح أن فريقه له مستحقاته متأخرة كبيرة لدي الشركة الراعية من الموسم الماضي، ولم يحصل النادي علي أي جزء من مستحقات الموسم الجديد.
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