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رياضة

إيقاف نائب رئيس فيفا السابق مدى الحياة بتهمة الفساد

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 06:29 م
صدى البلد
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قسم الرياضة
قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الأربعاء إيقاف يوجينيو فيجيريدو نائب رئيس فيفا السابق مدى الحياة، بعد إدانته بتلقي رشاوى، وذلك بعد أربعة أعوام من اعتقاله في مدينة زيورخ الألمانية.

واعترف فيجيريدو الذي كان يرأس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، بتهمة الرشوة الموجهة إليه، عقب تسليمه إلى بلده الأصلي أوروجواي، علما بأنه تم القبض عليه كجزء من تحقيقات أمريكية واسعة النطاق فيما يتعلق بفساد كرة القدم.

وذكر فيفا أن فيجيريدو شارك في "مخطط رشوة خلال الفترة ما بين عامي 2004 و2015 فيما يتعلق بدوره في منح العقود لشركات حقوق الإعلام والتسويق لمسابقات كونميبول".

كما تم تغريم فيجيريدو مبلغ مليون فرنك سويسري (مليون دولار) من جانب فيفا.
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