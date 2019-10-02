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اقتصاد

ارتفع قرشين في 10 بنوك.. سعر الدولار اليوم الأربعاء 2-10-2019

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 06:34 م
الدولار
الدولار
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مايكل عياد
ارتفع سعر الدولار بشكل مجددا أمام الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأربعاء 2-10-2019، ليسجل زيادة قرشين جديدين في سعري الشراء والبيع، حيث بلغ سعر الدولار نحو 16.24 جنيه للشراء و16.34 جنيه للبيع، حسب الموقع الرسمي للبنك المركزي.

وزاد سعر صرف الدولار مقابل الجنية المصري في 10 بنوك محلية بختام تعاملات اليوم، وهي البنك المصري الخليجي، وبنك قناة السويس ومصرف أبوظبي الإسلامي وسجل فيهم 16.26 جنيه للشراء و 16.36 جنيه للبيع، وصعد أيضا في بنوك البركة، المصرف المتحد، كريدي أجريكول وسجل فيهم 16.25 جنيه للشراء و16.35 جنيه للبيع.

أما في بنوك عودة والأهلي الكويتي والتجاري الدولي فارتفع أيضا عن المستهل وسجل 16.24 جنيه للشراء و16.34 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في البنك العربي الافريقي 16.23 جنيه للشراء و16.33 جنيه للبيع.
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