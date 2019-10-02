بتكلفة 70 مليون جنيه.. محافظ القليوبية يتفقد محطة صرف صحي أم بيومي

تفقد الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية محطة صرف صحي أم بيومي بحي غرب شبرا الخيمة بتكلفة 70 مليون جنيه والمنتظر افتتاحها خلال الفترة المقبلة لإنهاء مشكلة الصرف الصحي بالمنطقة بالكامل.



وحرص المحافظ على تفقد المحطة لإنهاء المشكلات التي تعوق تسليمها رافقه مصطفى مجاهد رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي .



وناقش المحافظ مشكلة توصيل الكهرباء للمحطة حيث خاطب شركة الكهرباء بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوصيل الكهرباء للمحطة وتكليف رئيس حي غرب شبرا الخيمة بإنهاء التراخيص الإدارية اللازمة للمحطة وسرعة عقد إجتماع تنسيقي بالمحافظة لإنهاء أي مشكلة تعترض التسليم.



يذكر أن المحطة تقع علي مساحة 800 متر وتعمل بطاقة إجمالية 150 ألف متر مكعب في اليوم وبعد تسليمها سيتم القضاء على مشكلة الصرف الصحي بمنطقة أم بيومى بالكامل.

