انتخابات الأطباء.. 27 مقرا للاقتراع على مستوى الجمهورية

دعت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى للأطباء، جميع الأطباء لسرعة التواصل مع نقابتهم الفرعية والنقابة العامة، للتأكد من تسجيلهم بالنقابة الفرعية وسداد اشتراك النقابة حتى نهاية عام 2018، حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم الانتخابي.



وأفادت اللجنة، في بيان، بأن عدد مقرات انتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة والنقابات الفرعية، والبالغ عددهم 27 مقرا بالقاهرة والجيزة وباقى المحافظات.



وأوضحت لجنة الانتخابات، أن مقرات الانتخابات ستفتح أبوابها للأطباء من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً،وذلك يوم الجمعة 11 أكتوبر .



واكدت اللجنة، ان العملية الانتخابية تتم تحت إشراف قضائي، بالنقابة العامة والمحافظات.