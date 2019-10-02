الاتحاد المصري للتمويل العقاري يطلق موقعا تفاعليا وبرنامجا معتمدا للتمويل

استعرض ناجي فهمي رئيس الاتحاد المصري للتمويل العقاري الجهود المبذولة لتحسين وتنمية المناخ الخاص بقطاع التمويل العقارى في مصر، بالإضافة إلى الإعلان عن إطلاق موقع الكتروني تفاعلي وبرنامج التمويل العقارى المعتمد (AMP) والمقرر أن يبدأ في 2 نوفمبر من العام الجارى.



جاء ذلك خلال احتفالية الاتحاد السنوية، والتي تم خلاله تكريم ثلاثة من أهم الشخصيات المؤثرة في قطاع التمويل العقارى، وهم جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، ومى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري ، ومجد الدين ابراهيم، رئيس أول شركة للتمويل العقارى بمصر وذلك لإسهامهم فى تنمية القطاع والسوق.



وقال فهمى "ان اهداف الاتحاد تتركز منذ اليوم الأول لتأسيسه على تحسين وتنمية أداء الصناعة، وهو ما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للدولة متمثلة فى الهيئة العامة للرقابة المالية، والتى تسعى إلى بناء أنظمة مالية شاملة، وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.



وأضاف أن أول هذه الأهداف الرئيسية التى يسعى إليها الاتحاد المصرى للتمويل العقارى هي تطوير مهارات العاملين بمجال التمويل العقارى في مصر، وإمداد السوق بكوادر من العاملين المميزين والمؤهلين للعمل بمنظومة التمويل العقارى من خلال توفير بعض البرامج التدريبية التي يستطيع من خلالها الاتحاد رفع كفاءة العاملين بالجهات العاملة بالمجال، لذلك أطلق الاتحاد "برنامج التمويل العقارى المعتمد والشامل".



وأوضح فهمى أن البرنامج يعد واحدًا من الإنجازات للاتحاد خلال العام الحالى، فهو يستهدف الأفراد الراغبين في احتراف العمل بقطاع التمويل العقارى، وتم إعداد المناهج التي سيتم تدريسها بالبرنامج من قبل مجموعة من الخبراء بالاتحاد المصري للتمويل العقارى.



وأشار إلي أن البرنامج يعتمد على منهج تعليمى شامل وتم اعداده بطريقة علمية وعملية مختلفة عن ما يتم تقديمه ، وتركز المواد العلمية المقدمة به على تعريفات التمويل العقارى ومنتجاته وكيفية التسويق لها، هذا بالإضافة إلى شرح لقانون التمويل العقارى ولائحته التنفيذية وأهم القرارات وكيفية تطبيقها والمستندات القانونية المستخدمة، فضلًا عن مواد الائتمان والمخاطر والاستعلام والتحصيل والعمليات والإدارة العامة والمراجعة الداخلية والالتزام.



ويركز الاتحاد على إعداد الدارسين والتأكيد على إتقانهم التام لخدمات ما بعد البيع والتي تعد من الأمور التي لا غنى عنها في مجال التمويل العقارى، وتم اعتماد البرنامج من قبل الاتحاد المصري للتمويل العقاري وسيتم تقديمه تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.



ويلتحق بالدورة الأولى من البرنامج 30 متدربا ونظرا للطلب المتزايد جار التنسيق لزيادة هذا العدد، وستكون ساعات الحضور المعتمدة 60 ساعة على مدار خمسة أسابيع، وسيتم عقد اختبار نهائي لقياس مدي استيعاب وتقدم كل طالب بالبرنامج، ومن المقرر أن تبدأ الدورة الأولى فى الثاني من نوفمبر المقبل بمقر الأكاديمية الوطنية التابعة لهيئة الرقابة.



ويعد الموقع الالكترونى الذى تم تفعيله مؤخرا من الأهداف ذات الأولوية التي حققها الاتحاد حيث أطلق موقعًا الكترونيًا تفاعليًا، يعرض من خلاله صورة متكاملة عن نشاطات الاتحاد المختلفة، وكذلك قسم خاص يمكن من خلاله البحث عن مواد قانون التمويل العقارى ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عن الهيئة كما يتضمن أيضا قسما للإجابة عن كافة الأسئلة والاستفسارات المتكررة على الموقع وقسما للوظائف الشاغرة بالقطاع والتى يحتاجها السوق.