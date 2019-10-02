دخيل ربك ما أحلاك.. محمد المجذوب يروج لـ مفاجأة جديدة



يستعد حاليا الفنان العراقي محمد المجذوب لتجهيز مفاجأة جديدة للجمهور لم يكشف أسرارها حتى الآن ونشر صورة له في الاستديو علي صفحته الرسمية عبر موقع "فيس بوك".



وجاءت تعلقات الجمهور كالآتي : "ناطرين علي نار_دخيل ربك ما أحلاك_ الفنان الجميل_ مستيين".



وعلي صعيد آخر اقتربت أغنية "كرامة مرا" للفنان العراقي محمد المجذوب من 3 ملايين مشاهدة عبر موقع "يوتيوب" منذ طرحها من شهرين.



أغنية "كرامة مرا" من كلمات علي المولي ،ألحان جاد قطريب ، توزيع جيمي حداد



يذكر أن آخر أعمال محمد المجذوب أغنية بعنوان "طلع النهار" تم طرحها في العام الجاري.