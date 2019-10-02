وصول قافلة طبية من الكنيسة المصرية الأرثوذكسية إلى بوروندي

وصلت بعثة طبية جديدة مرسلة من الكنيسة المصرية الأرثوذكسية وأطبائها المتبرعين المشاركين فيها قادمين من الولايات المتحدة الأمريكية وموجهه الي مستشفي محافظة رويجي (إحدى محافظات الشمال شرق في بوروندي وتبعد أكثر من 200 كم عن بوجمبورا).



وبدأت القافلة الطبية تقديم خدمات طبية مجانية بالفعل وستستمر هناك خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 15 أكتوبر 2019، حيث تتكون القافلة الطبية من عدد 5 أطباء مصريين في تخصصات أنف وأذن وحنجرة، والتخدير، والجراحة العامة، السمعيات، والعلاج الطبيعي.



وتحمل القافلة الطبية المصرية معها عدد ١٠ من السماعات الطبية لضعاف السمع ستوزع مجانًا بمستشفى محافظة رويجي يوم السبت 5 أكتوبر 2019 في احتفالية يشهدها Edouard NDUWIMANA "أمين المظالم البوروندي" (Ombudsman) وسيط الدولة البوروندي.