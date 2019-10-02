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برلمان

للمرة الخامسة على التوالي.. همام العادلي رئيسا للجنة الاقتراحات والشكاوى

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 07:05 م
النائب همام العادلى
النائب همام العادلى برئاسة لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس ا
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أسامة علي
فاز النائب همام العادلى برئاسة لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب للمرة الخامسة على التوالى بالتزكية خلال انتخابات تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية للبرلمان اليوم.

يشار إلى ان اللجنة برئاسة النائب همام العادلى خلال السنوات الماضية كان لها دور كبير على مستوى التشريعى والرقابى، ومناقشة العديد من الاقتراحات بهدف تقديم أفضل خدمة ممكنه لمصلحة المواطنين.

وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، دعا الأعضاء لانتخابات اللجان النوعية، على مستوى الـ25، بعد اعتماد الكشوف النهائية للجان.

جاء ذلك بجلسة البرلمان الأربعاء، لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان في مقر اجتماع كل لجنة ويرأس اجتماع اللجنة أكبر أعضائها الحاضرين سنا ويتولى أمانة السن أصغرهم من غير المتقدمين للترشح لأي منصب من مناصب هيئات مكاتب اللجان ويشرفان أيضا على عملية الانتخاب.

وشهدت الجلسة العامة إعلان كافة هيئات اللجان النوعية الـ25 ، بعد فوز أغلب رؤساء اللجان النوعية بالتزكية.

وتوجّه الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، بالتهنئة لهيئات مكاتب اللجان النوعية، قائلًا: كلي ثقة بأن التعاون المُثمر والبناء سيكون عنوان العلاقة بين الأعضاء وهيئات المكاتب.

وشدّد "عبد العال"، على ضرورة الحفاظ على العلاقة بين النواب، لاسيما أن الباقي من عمر البرلمان ليس كثيرًا، قائلًا: المجلس سينتهي، وفي المقابل هناك حزمة مهمة من التشريعات التي تستوجب أن يكون هناك حضور جيد.
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