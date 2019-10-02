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أخبار العالم

ترامب يفتح النار على الديمقراطيين: عالقون في الوحل

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 07:06 م
صدى البلد
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حسام رضوان
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن على آدم شيف رئيس لجنة المخابرات في الكونجرس أن يستقيل بعد جريمته التي ارتكبها، بقراءة نص محادثة ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وقام بتحريفها وتزويرها وقرأها كما لو أنها جاءت على لسان ترامب، واصفا شيف بالمريض.

وكتب ترامب على تويتر معلقاء على محاولات الديمقراطيين لعزله، وقال إنهم لا يفعلون شيئا سوى التركيز على عزله، وذلك بسبب أنه أجرى محادثة جيدة مع الرئيس الأوكراني.

وأضاف:"كنت أعرف أن العديد من الناس يستمعون، وأنهم حتى لديهم نسخة من المكالمة، لقد في هذا العمل من يوم انتخابي"، واصفا ذلك بأنه أمر سيئ بالنسبة للبلاد.

ونقل عن أستاذة العلوم السياسية جين زيانو قولها إن "الديمقراطيين لم يستوفوا المعايير المطلوبة لمساءلة الرئيس، يجب أن يكونزا حذرين للغاية".

وتابع:"كل هذا الهراء المتعلق بالمساءلة، والذي لا يفضي إلى أي شئ، يقود الأسواق المالية إلى الأسفل، ولكن هذا بالضبط ما يريده الديمقراطيون، عازمون على إيذاء البلاد، وفقط انتخابات 2020 الموجودة في عقولهم".

وواصل:"قالت نانسي بيلوسي للتو إنها مهتمة بتخفيض أسعار الأدوية ومكوناتها والعمل على اتفاقية التجارة مع كندا والمكسيك، التي تحتاجها البلاد بشدة. إنها غير قادرة على العمل على أي من الاثنين، إنه مجرد تموية لمحاولة الفوز في الانتخابات من خلال المساءلة. الديمقراطيون الذين لا يفعلون شيئا عالقون في الوحل".

وقال:"يجب أن يكون آدم شيف محظوظا ليتحدث عن عقل وشرف وقوة وزير الخارجية مايك بومبيو، بالنسبة لشخص ضئيل الشأن مثل شيف، الذي زور كليا كلماتي وقرأها على الكونجرس على أنني من قالها".

واختتم سلسلة التغريدات بأنه على الديمقراطيين الذين لا يفعلون شيئا التركيز على بناء البلاد وليس إضاعة وقت وجهد الجميع على الهراء، و"هذا ما يفعلونه منذ تم انتخابي في 2016".
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