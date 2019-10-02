26 مليار جنيه تمويلات وحدات الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل

كشفت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ، عن تخصيص نحو 26 مليار جنيه تمويلات لوحدات مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل لمليون وحدة حتى الآن.



وأضافت عبدالحميد في تصريحات على هامش احتفالية اتحاد المصري للتمويل العقاري.، أن هذا المبلغ استخدم في تمويل أكثر من ربع مليون مستفيد من المشروع.



وتابعت عبدالحميد، أن الدولة وفرت دعم قوي لنشاط التمويل العقاري لمحدودي الدخل عبر مبادرة البنك المركزي التي بدأت في 2014 ووفرت 20 مليار جنيه للقطاع، وتبعتها تسهيلات ائتمانية من الدولة للحفاظ علي مستوي الفائدة عند 7٪ للمشروع بدعم مالي من وزارة المالية.

