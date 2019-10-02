Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

26 مليار جنيه تمويلات وحدات الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 07:09 م
الإسكان الاجتماعى
الإسكان الاجتماعى
Advertisements
امنة عبد العظيم
كشفت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ، عن تخصيص نحو 26 مليار جنيه تمويلات لوحدات مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل لمليون وحدة حتى الآن.

وأضافت عبدالحميد في تصريحات على هامش احتفالية اتحاد المصري للتمويل العقاري.، أن هذا المبلغ استخدم في تمويل أكثر من ربع مليون مستفيد من المشروع.

وتابعت عبدالحميد، أن الدولة وفرت دعم قوي لنشاط التمويل العقاري لمحدودي الدخل عبر مبادرة البنك المركزي التي بدأت في 2014 ووفرت 20 مليار جنيه للقطاع، وتبعتها تسهيلات ائتمانية من الدولة للحفاظ علي مستوي الفائدة عند 7٪ للمشروع بدعم مالي من وزارة المالية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سحب 600 شقة من مستفيدي الإسكان الاجتماعي.. اعرف السبب

ترشيحاتنا

إعلانات طبية مجهولة المصدر .. الأعلى للإعلام يحجب قنوات 6 شهور

مؤلف الفيل الأزرق يرد على تناوله حبوب هلوسة ومخدرات من أجل كتابة أعماله.. فيديو

بعد موافقة مجلس الوزراء.. مزايا قانون البنوك الجديد

اخبار الرياضة.. أزمة الخطيب ومرتضى تشتعل..امرأة هزت عرش الزمالك.. مفاجأة فايلر.. تحدي تركي أل شيخ

سبب غريب وراء عدم نقص الوزن أثناء الريجيم .. تعرف عليه

أجمل عذراء في مصر.. لماذا لم تتزوج نيرمين الفقي وما قصتها مع الـ حاج متولي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصر الحرملك يحتضن مراسم قرعة أمم إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو ..صور

الأمير هاري يقبلها.. ميجان ميركل تلتقي أرملة نيلسون مانديلا لأول مرة.. صور

طفل يسرق سيارة جدته وينطلق على طريق سريع.. والنتيجة كارثية