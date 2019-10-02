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توك شو

سر ظهور سمكة شيطان البحر.. فيديو

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 07:11 م
سمكة الشيطان
سمكة الشيطان
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قسم التوك شو
قال المهندس حسن الطيب، رئيس جمعية الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر، إن "سمكة الشيطان" سميت بهذا الاسم بسبب لون جسدها الجزء العلوي اسود والجزء السفلي أبيض و لكن الاسم الحقيقي لهذه السمكة هو "مانتا راي".

وأوضح المهندس حسن الطيب، من خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حديث المساء" المذاع علي قناة "ام بي سي مصر" أنها سميت بهذا الاسم مجازا و أن هذا الوصف لا ينطبق عليها لأنها سمكة جميلة الشكل.

وأضاف رئيس جمعية الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر أنه يندر وجودها في المناطق المحيطة و لكنها تظهر في البيئات النظيفة لذلك ظهرت هذه السمكة في مصر .

وأشار إلى أن مصر تتمتع بالبيئة النظيفة، والمحميات تعمل بجدية لتحقيق أقل نسبة تلوث و انه كان يوجد تلوث بترولي ولكن هذا اختفى من مصر الآن ذلك سيظهر في مصر كل الأسماك النادر وجودها و أن ذلك يزيد من دعم السياحة و مثل هذه الأخبار تكون إيجابية لمصر لجذب السائحين من جميع بلاد العالم .

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