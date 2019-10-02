لزيادة الاستثمار بأرض الفيروز.. إنشاء مكتب تنمية صناعية بجنوب سيناء

اعلن مجدى غازى، رئيس هيئة التنمية الصناعية، عن طلب محافظة جنوب سيناء بإنشاء فرع الهئية لتلقى الطلبات المستثمرين للتيسير على رجال الأعمال الراغبين فى ضخ استثمارات بالمحافظة، لافتا إلى انه نظرا لقله عدد الطلبات الاستثمارية بالمحافظة فانه سيتم انشاء مكتب للهبئة وليس فرعا.



وأضاف "غازى" في تصريحات صحفية أنه سيتم تخصيص موظف من هيئة التنمية الصناعية ليباشر أعمال المكتب بمحافظة جنوب سيناء فور انشائه لتلقى الطلبات الاستثمارية من المستثمرين.



وفيما يتعلق بالتيسيرات على المستثمرين اكد رئيس هيئة التنمية الصناعية، ان "الهيئة قدمت العديد من التيسيرات لخدمة المستثمرين وتشجيعهم على ضخ استثماراتهم وزيادة الفوائد للاقتصاد المصري".



