الصناعات الهندسية: الصناعة قادرة على تحقيق معدلات نمو كبيرة

أكد عمرو البحيرى عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، ورئيس شركة دريمز لانتاج قطاعات الألمونيوم، أن الصناعة قادرة على تحقيق معدلات نمو كبيرة، مشيرًا إلى ضرورة وجود مساندة حقيقية للمصانع التى توفر فرص العمل الكريمة للشباب.



وقال "البحيرى"، إن هناك العديد من المشكلات تم حلها خاصة فيما يتعلق بتوفير الكهرباء والغاز، بالإضافة إلى حدوث طفرة بالتشريعات الصناعية، إلا أن مجتمع الأعمال يطالب بضرورة التصدى للبيروقراطية التى تواجه المستثمرين .



وأكد عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن الإصلاح الاقتصادي الذى بدأ مع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى يعد هو الأكبر والأجرأ فى تاريخ مصر الحديث، مشيرًا إلى ضرورة العمل على استمرار الإصلاح الإداري ومحاربة البيروقراطية وتشجيع القطاع الصناعي الذي يعد أساسًا لتحقيق معدلات التنمية وتوفير فرص العمل.

