غرفة التطوير العقاري: مؤشرات الاقتصاد تشجع الاستثمار العربي والأجنبي

أكد المهندس أمجد حسنين، وكيل غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن مؤشرات الاقتصاد المصري ايجابية جدا بداية من انخفاض أسعار الفائدة وتراجع التضخم وزيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر ورفع التصنيف الائتماني لمصر، علاوة على الأهم وهو الاستقرار بالبلاد.





وأشار "حسنين"، إلى ان الاستقرار يشجع على الاستثمار وتحسين الاوضاع الاقتصادية للمواطنين، لافتا الى أن المستثمرين الأجانب والعرب ينظرون لمصر كدولة كبيرة ومحورية لأي مستثمر يفكر في الاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فهي تنعم بطلب كبير وزيادة سكانية كبيرة، كما ينظر المستثمر لكيفة أداء عمله وتوظيف استثماراته.





وأوضح أن الإصلاحات الاقتصادية الاخيرة تشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق المصري، لافتا إلى ان خفض أسعار الفائدة يشجع على تحريك عجلة الاستثمار بكل القطاعات، مؤكدًا أن غالبية مشتري العقارات فى مصر لغرض السكن وليس الاستثمار وهو أحد مزايا السوق العقاري المصري، وأشار إلى ان السوق لا يزال يعاني من عجز سنوي يصل لـ 500 ألف وحدة سكنية.



