السلام الوطني يفتتح مراسم قرعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما

افتتح السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، مراسم قرعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنه.



وتقام البطولة القارية فى مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل، وسيتواجد منتخب مصر على رأس المجموعة الأولى بينما يتواجد منتخب نيجيريا على رأس المجموعة الثانية.



ويحضر مراسم القرعة شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي إلى جانب مندوبين عن سبعة منتخبات إفريقية فضلا عن ممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".



وتشارك في البطولة 8 دول هي مصر "البلد المضيف" والكاميرون وغانا وجنوب أفريقيا وزامبيا وكوت ديفوار ونيجيريا ومالي.