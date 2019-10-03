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برلمان

برلماني يكشف الأجندة التشريعية للجنة الخطة والموازنة في دور الانعقاد الخامس

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 02:57 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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معتز الخصوصى
قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن لجنة الخطة والموازنة ستركز في أول اجتماعاتها بدور الانعقاد الخامس بالبرلمان، على مناقشة مشروعى قانون الجمارك والضرائب.

وأشار النائب ياسر عمر، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن اللجنة ستبدأ بمناقشة قانون الجمارك لما له من أهمية لمعالجة كل المشاكل المتعلقة بالجمارك، وسيجرى حوارا مجتمعيا عنه مع الأطراف المعنية به.

وأكد وكيل لجان الخطة والموازنة بالبرلمان، أن ثانى مشروع قانون ستركز عليه اللجنة بعد مناقشة مشروع قانون الجمارك هو إعداد قانون موحد للضريبة، بحيث يتم تجميع كل القوانين المتعلقة بالضرائب تحت مسمى قانون واحد.

وكان قد رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أمس الأربعاء، الجلسة العامة الثالثة للبرلمان، بعد إجراء انتخابات هيئات اللجان النوعية، واعتمادها نهائيًا.

ومن المقرر أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأثنين المقبل الموافق 7 أكتوبر، وذلك بحضور رئيس الوزراء.

وشهدت الجلسة إعلان كافة هيئات اللجان النوعية الـ25 ، بعد فوز أغلب رؤساء اللجان النوعية بالتزكية، باستثناء لجنة الإدارة المحلية التي نافست فيها النائبة دينا عبد العزيز، النائب أحمد السجيني، والذي فاز فيها باكتساح.
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