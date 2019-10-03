نائب: لابد من تشجيع المستثمر المصري قبل الأجنبي

قال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن اللجنة الاقتصادية ستركز في دور الانعقاد الخامس بالبرلمان، على العمل مع اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب بشأن كل ما يخص الاستثمار.





وأشار النائب حسن السيد، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أننا لابد من أن نشجع المستثمر المصرى على الاستثمار، لأن المستثمر الأجنبى لن يأتى إلى مصر إلا إذا وجد مناخا مهيئًا.





وطالب عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، بالقضاء على البيروقراطية والفساد التى تعوق الاستثمار فى مصر، حتى تكون لدينا بيئة مناسبة للاستثمار من جانب المستثمر المصرى والأجنبى.





وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع أمس الأربعاء الجلسة العامة الثالثة للبرلمان، بعد إجراء انتخابات هيئات اللجان النوعية، واعتمادها نهائيًا.





ومن المقرر أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأثنين المقبل الموافق 7 أكتوبر،وذلك بحضور رئيس الوزراء.



