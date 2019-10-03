برلماني: سنركز على تطوير صناعة الغزل والنسيج في الفترة المقبلة

قال النائب رضوان الزياتى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن لجنة الصناعة ستركز أجندتها في دور الانعقاد الخامس على كيفية تطوير الصناعة وأن نرتقى بالصناعات التى تتميز بها مصر مثل صناعة الغزل و النسيج الصناعة.





وأشار النائب رضوان الزياتى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا نتفوق فى صناعة الغزل والنسيج وتدخل لنا العمل الصعبة، مؤكدا أننا سنعمل على مراقبة خطة الحكومة لتطوير الغزل والنسيج فى المحلة الكبرى والصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغيرة.





وأكد عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، أن مستقبل مصر فى الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لكى تنهض بمصر إلى الأمام وتغطى السوق العالمية.





وتابع: لا يجب أن نركز على الصناعات الثقيلة مثل صناعة السيارات ، خاصة أن هناك دولا تتميز بصناعتها، وبالتالى فإن مصر لن تستطيع أن تنافس هذه الدول فى صناعتها.





واختتم: لابد ان نركز خلال الفترة المقبلة على تقليل الاستيراد من السلع الإستراتيجية من الحديد والصلب، وأن يكون لدينا اكتفاء ذاتى منها.





وكان قد رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أمس الأربعاء الجلسة العامة الثالثة للبرلمان، بعد إجراء انتخابات هيئات اللجان النوعية، واعتمادها نهائيًا.





ومن المقرر أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأثنين المقبل الموافق 7 أكتوبر،وذلك بحضور رئيس الوزراء.



