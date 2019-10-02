بلدي أمانة.. ختام فعاليات حملة طرق الأبواب في كفرالشيخ

اختتمت فعاليات حملة طرق الأبواب بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، والتى أطلقها المجلس القومي للمرأة بجميع محافظات الجمهورية وتحمل شعار " بلدي أمانة"، وذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومى للمرأة.



واستهدفت الحملة توعية السيدات بكيفية المساهمة في كافة المجهودات التي تقوم بها الدولة من حكومة وقطاع خاص وكذلك القطاع الأهلي لبناء وطن مستقر مزدهر وفي نفس الوقت توعية سيدات مصر بخطورة الشائعات المغرضة التي تستهدف زعزعة واستقرار أمن وسلامة المجتمع المصري.



وقد نجحت الحملة خلال اليوم الأخير في الوصول إلى عدد 15862 سيدة ورجلًا من خلال زيارة قري وهم الطايفة ومتبول ومحلة موسي ومسير و الحمراوى و أريمون والبخانيس وإسحاقة، ونصرة بمركز كفرالشيخ، واستعانت فى ذلك بالرائدات الريفيات والمتطوعين وأعضاء الفروع بالمحافظة.



وأكدت الدكتورة هدى الطنباري مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بكفرالشيخ، أن الهدف من الحملة التوعية بحقيقة ما يحدث علي أرض الوطن من عمليات حقيقية للبناء والتنمية على كافة المستويات بالإضافة إلى التوعية بحرب الشائعات والمحاولات المضنية لإثارة الفتن وخلق الأزمات وإشاعة الفوضي في البلاد، وأهمية دور سيدات مصر في حماية الوطن ضد كل من يسعى لهدم كيانه واستقراره.