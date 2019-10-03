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برلمان

ارتفاع سعر الجنيه الذهب لـ 6000 جنيه فى هذا الموعد

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 10:00 ص
الجنيه الذهب
الجنيه الذهب
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معتز الخصوصى

قال النائب حسن السيد ، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أنه يتوقع إرتفاع سعر الجنيه الذهب إلى 6000 جنيه بداية من العام المقبل.

وكشف السيد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" عن أسباب توقعه بإرتفاع سعر الجنيه الذهب وهى استمرار الحرب التجارية الدائرة بين أمريكا والصين خلال الفترة المقبلة ، مشيرا إلى أن هذه الحرب لن تهدأ وستؤدى إلى زيادة أسعار الذهب بشكل جنونى خلال الفترة المقبلة.

كما أكد عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أن كل من لديه شهادات استثمارات فى البنوك سيتجه خلال الفترة المقبلة إلى الذهب كملاذ امن، نظرا لإستمررا الحرب التجارية بين أمريكا والصين.

وسجلت أسعار الذهب الأربعاء عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 670 جنيهًا للجرام من دون مصنعية، وسعر جرام الذهب عيار 24 سجل 766 جنيهًا.

وسعر جرام الذهب عيار 18 بلغ 574 جنيهًا، سعر جرام الذهب عيار 14 سجل 447 جنيهًا، وسجل السعر العالمى للذهب 23814 جنيهًا للأوقية، وسجل سعر الجنيه الذهب 5360 جنيهًا، وسعر كيلو جرام الذهب عيار 24 بلغ 788,571 جنيهًا.

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