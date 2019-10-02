بعد ظهور شروخ في هيكلها.. تعرف على أزمة طائرات بوينج 737 إن جي الأمريكية

أمرت إدارة الطيران الأميركية بتفتيش طائرات بوينغ 737 أن.جي لظهور شقوق في هياكلها بعدما رصدت بوينغ المشكلة على طائرات تخضع لعمليات تعديل، وفق ما أعلنت الوكالة الفدرالية الأربعاء، بحسب ما نشر موقع العربية.



وتشمل الأوامر 1911 طائرة مسجلة في الولايات المتحدة ومن المتوقع أن تطلب إخضاع نحو 165 طائرة للمعاينة في غضون 7 ايام، وفق الوكالة.



والنموذج إن.جي (وهي اختصار لعبارة: الجيل التالي) هو الجيل الذي يسبق طائرات ماكس الممنوعة من الطيران منذ منتصف مارس في أعقاب كارثتي تحطم داميتين.



وقالت إدارة الطيران إن شركة بوينج أبلغت الوكالة بعد رصد مشكلة على طائرة في الصين، وإن عمليات التفتيش التالية أظهرت وجود شقوق في طائرات أخرى.



وقالت الوكالة إن عمليات المعاينة يمكن أن تتطلب نحو ساعة.



وتأتي تلك الأوامر فيما تخضع بوينج لرقابة مشددة من إدارة الطيران وهيئات دولية في أعقاب كارثتي رحلتي لايون إير والخطوط الإثيوبية واللتين أودتا ب 346 شخصا.



وتسعى بوينغ للحصول على تصريح من الهيئات المنظمة لاستئناف رحلات طائرات ماكس في الفصل الرابع من هذا العام مع الإقرار بأن تحديد الجدول الزمني يعود لتلك الهيئات.



شروخ بالهياكل



وكانت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية قالت اليوم الأربعاء إن على شركات الطيران فحص 165 طائرة بوينج إن.جي في غضون 7 أيام لظهور شروخ بهياكل عدد قليل من هذا النوع من الطائرات.



وأخطرت بوينج الإدارة بهذه المسألة بعد اكتشافها شروخا في هيكل طائرة تخضع لتعديلات في الصين. وقالت الإدارة إن فحوصا تالية أظهرت وجود شروخ مماثلة في عدد قليل من الطائرات الأخرى.



وأضافت بوينج أن الطائرات التي يتم تسييرها لعدد أقل من الرحلات ستخضع في النهاية أيضا للفحص. ويشمل الأمر 1911 طائرة مسجلة في الولايات المتحدة.



والطائرة بوينج 737 إن.جي هي الجيل الثالث من الطائرة 737، وهي تسبق الطراز 737 ماكس الذي جرى وقف تشغيله حاليا ولا يشمله أمر الفحص.



وقالت بوينج يوم الجمعة إنها على اتصال مع شركات الطيران التي تستخدم طائرات 737 إن.جي بشأن اكتشاف الشروخ، لكنها أضافت ”لم يتم الإبلاغ عن أي مشكلات أثناء التشغيل“.