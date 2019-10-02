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أخبار البلد

لحماية المشاهدين من الخداع.. الأعلى للإعلام يخاطب نايل سات بـ وقف قنوات بانوراما

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 07:50 م
عبدالوكيل ابو القاسم
ارسل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد مخاطبة رسمية إلى شركة نايل سات والمنطقة الحرة الإعلامية لوقف بث قنوات بانوراما بشكل مؤقت لمده ٦ شهور اعتبارا من مساء اليوم لحماية المشاهدين من ممارسات الخداع والتضليل فى تسويق الأدوية والمستحضرات مجهولة الهوية والمصدر .

كان المجلس الأعلى لتنظيم قرر اليوم حجب قنوات بانوراما بشكل مؤقت لمده ٦ شهور بسبب تلاعبها في الترددات بين قنواتها الأربع ومخالفتها لقانون الملكية الفكرية ببث محتويات اعلامية مملوكه لآخرين.

وأوضح المجلس أن التحقيقات التي أجراها المجلس بحضور الممثل القانوني لبانوراما أثبتت وجود تلاعب حول ترددات القنوات الأربع للتهرب من المسئولية القانونية ومخالفة بانوراما المعايير والضوابط الصادرة عن المجلس وقيامها ببث برامج وإعلانات طبية لمستحضرات مجهوله الهوية وتخاطب المرضي والأطفال بشكل يمثل خداعا وتضليلا للمشاهدين ويعرض صحة المرضي والأطفال للخطر.
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