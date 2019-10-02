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رياضة

دوري أبطال أوروبا.. التعادل السلبي يحسم الشوط الاول بين نابولي وجينك

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 07:53 م
نابولي وجينك
نابولي وجينك
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حسام الحارتي
انتهت أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين فريقي جينك ونابولي بالتعادل السلبي ضمن دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.
.
شهدت المباراة منافسة قوية من كلا الفريقين ولكن استطاع لاعبو نابولي ممارسة الضغط الهجومي على لاعبي جينك ، حيث استطاع لاعب نابولي تحقيق هجمة هجومية صحيحة من خلال اللاعب ماريو روي الذي أرسل عرضية من جهة اليسار لتصل إلى لكاليخون داخل منطقة الجزاء لتصطدم بالقائم.

واستطاع لاعبو جينك تشكيل بعض الهجمات على مرمى نابولي ولكن استطاع لاعبي الفريق من الحفاظ على شباكهم حتى أعلن حكم المباراة صافرة انتهاء الشوط الاول من المباراة.


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