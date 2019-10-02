تعرف على نتائج قرعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة

انتهت مراسم قرعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، وقام النجم المصري الدولي عماد متعب بسحب القرعة ووقعت مصر في مجموعة نارية.



وجاءت نتائج القرعة كالتالي:



المجموعة الأولى مصر ومالي والكاميرون وغانا.



المجموعة الثانية نيجيريا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا وزامبيا.



وتقام البطولة القارية فى مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل، وحضر مراسم القرعة شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي إلى جانب مندوبين عن سبعة منتخبات إفريقية فضلا عن ممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".