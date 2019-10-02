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رياضة

تعرف على نتائج قرعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 07:52 م
قرعة نهائيات كأس
قرعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة
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عمرو ابوبكر
انتهت مراسم قرعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، وقام النجم المصري الدولي عماد متعب بسحب القرعة ووقعت مصر في مجموعة نارية.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى مصر ومالي والكاميرون وغانا.

المجموعة الثانية نيجيريا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا وزامبيا.

وتقام البطولة القارية فى مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل، وحضر مراسم القرعة شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي إلى جانب مندوبين عن سبعة منتخبات إفريقية فضلا عن ممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".
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