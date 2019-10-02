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أخبار البلد

نقل جثمان مطران دمياط إلى المزار الجديد بدير القديسة دميانة ببلقاس

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 07:58 م
صدى البلد
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سامح سلام
نقل جثمان مثلث الرحمات المتنيح الأنبا بيشوي مطران دمياط وكفر الشيخ والبراري إلى المزار الجديد الذي تم إعداده له خصيصًا بدير القديسة دميانة بالبراري.

جاء ذلك عقب انتهاء قداس الذكرى السنوية الأولى لنياحة الأب المطران الجليل الراحل.

وحمل الآباء الكهنة الصندوق الذي يحوي الجثمان وطافوا به الهيكل الرئيسي بالدير والكنيسة ثم توجهوا إلى المزار ووضعوه في المدفن الخاص به.

وأقيم اليوم قداس الذكرى السنوية الأولى لنياحة مثلث الرحمات الأنبا بيشوى مطران دمياط وكفر الشيخ ورئيس دير القديسة دميانة بالبراري، وسكرتير المجمع المقدس الأسبق.

صلى القداس الذي أقيم بدير القديسة دميانة بالبراري، من أحبار الكنيسة أصحاب النيافة الأنبا بنيامين مطران المنوفية والأنبا بولا مطران طنطا والأنبا إرميا الأسقف العام إلى جانب نيافة الأنبا ماركوس أسقف إيبارشية دمياط وكفر الشيخ ورئيس دير القديسة دميانة بالبراري الحالي. ومجمع كهنة الإيبارشية وعدد من الآباء الكهنة والرهبان من خارج الإيبارشية.

كما شارك في صلوات القداس الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية.

وتنيح نيافة الأنبا بيشوي مساء يوم ٢ أكتوبر من العام الماضي أثناء تواجده بالقاهرة، إثر أزمة قلبية مفاجئة، عن عمر جاوز الـ ٧٦ سنة بعد أن قضى ٤٦ سنة منها راعيًا لإيبارشية دمياط وكفر الشيخ والبراري. وتصدر لسنوات قائمة ممثلي الكنيسة في كافة المحافل الكنسية والحوارات اللاهوتية مع الطوائف المسيحية ونال تقدير واحترام الدوائر التي تواجد فيها عبر سنواتٍ طوالٍ.

وتمتع بصلاتٍ قوية مع رؤساء الكنائس بالعديد من بلاد العالم، هذا إلى جانب دوره البارز بالمجمع المقدس للكنيسة بكافة لجانه من خلال عمله لفترة طويلة سكرتيرًا للمجمع المقدس.
نقل جثمان مطران دمياط إلى المزار الجديد بدير القديسة دميانة ببلقاس
نقل جثمان مطران دمياط إلى المزار الجديد بدير القديسة دميانة ببلقاس
نقل جثمان مطران دمياط إلى المزار الجديد بدير القديسة دميانة ببلقاس
نقل جثمان مطران دمياط إلى المزار الجديد بدير القديسة دميانة ببلقاس
نقل جثمان مطران دمياط إلى المزار الجديد بدير القديسة دميانة ببلقاس
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