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تنمية المشروعات: تخصيص أتوبيسات مجانية لنقل الزوار لمعرض تراثنا..فيديو

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 08:09 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي بمعرض تراثنا
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خالد محيي الدين
قال حاتم العشري، رئيس قطاع العلاقات العامة بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام اليوم بافتتاح معرض تراثنا، والذي شمل الكثير من العروض الفنية من كل محافظات الجمهورية.

وتابع، "العشري" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "رانيا هاشم" في برنامج "مانشيت" المذاع علي قناة "اون اي" الفضائية، أن المعرض شمل أكثر من 500 عارض وفنان في جميع الحرف التراثية الموجودة في مصر.

ونوه، إلى أنهم خصصوا اتوبيسات مجانية تنقل مشاهدي وزائري المعرض بالمجان من مجموعة كبري من المناطق الحيوية داخل القاهرة، مثل "ميدان التحرير، ميدان الجيزة"، ليتم نقلهم في أرض المعارض.
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