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محافظات

ربع مليار جنيه لتطوير منظومة النظافة في البحيرة وتأهيل مصانع تدوير القمامة

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 08:24 م
اللواء هشام آمنة
اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة
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جمالات الدمنهوري
تمكنت محافظة البحيرة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع خطة لتطوير منظومة النظافة بدائرة مراكز ومدن المحافظة لتأهيل مصانع تدوير القمامة للارتقاء بمستوى نظافة الشوارع والأحياء والقرى بالاستعانة بالمعدات والسيارات الثقيلة لرفع المخلفات ونقلها لمقالب ومصانع تدوير القمامة.

وأكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة على تحقيق تقدمًا واضحًا في تطوير منظومة النظافة بمدن ومراكز المحافظة من خلال تزويدها باحتياجاتها من المعدات والآلات والسيارات التى تساعد على رفع كفاءة المنظومة والارتقاء بمستوى النظافة بالإضافة إلى تطبيق منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة للعمل على الاستفادة القصوى من الموارد واستثمارها إقتصاديًا من خلال إعادة تدوير المخلفات .

وأعلن اللواء آمنة عن شراء معدات نظافة جديدة خلال العام المالى 2019/2018 لدعم المنظومة عبارة عن سيارات مكبس وقلاب ولوادر ووحدات كنس ومقطورات كسح بتكلفة اجمالية 72 مليون و223 ألف جنية .

مشيرا إلى قيام تلك المعدات خلال عدة حملة مكبرة تحت إشراف إدارة البيئة بالمحافظة برفع 17000 طن قمامة من المراكز والمدن تم نقلها إلى المقالب العمومية .
ربع مليار جنيه لتطوير منظومة النظافة في البحيرة وتأهيل مصانع تدوير القمامة
ربع مليار جنيه لتطوير منظومة النظافة في البحيرة وتأهيل مصانع تدوير القمامة
ربع مليار جنيه لتطوير منظومة النظافة في البحيرة وتأهيل مصانع تدوير القمامة
ربع مليار جنيه لتطوير منظومة النظافة في البحيرة وتأهيل مصانع تدوير القمامة
ربع مليار جنيه لتطوير منظومة النظافة في البحيرة وتأهيل مصانع تدوير القمامة
ربع مليار جنيه لتطوير منظومة النظافة في البحيرة وتأهيل مصانع تدوير القمامة
ربع مليار جنيه لتطوير منظومة النظافة في البحيرة وتأهيل مصانع تدوير القمامة
ربع مليار جنيه لتطوير منظومة النظافة في البحيرة وتأهيل مصانع تدوير القمامة
ربع مليار جنيه لتطوير منظومة النظافة في البحيرة وتأهيل مصانع تدوير القمامة
ربع مليار جنيه لتطوير منظومة النظافة في البحيرة وتأهيل مصانع تدوير القمامة
ربع مليار جنيه لتطوير منظومة النظافة في البحيرة وتأهيل مصانع تدوير القمامة
ربع مليار جنيه لتطوير منظومة النظافة في البحيرة وتأهيل مصانع تدوير القمامة
ربع مليار جنيه لتطوير منظومة النظافة في البحيرة وتأهيل مصانع تدوير القمامة
ربع مليار جنيه لتطوير منظومة النظافة في البحيرة وتأهيل مصانع تدوير القمامة
ربع مليار جنيه لتطوير منظومة النظافة في البحيرة وتأهيل مصانع تدوير القمامة
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