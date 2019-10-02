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محافظات

46735 سيدة ورجلا.. القومى للمرأة بدمياط ينتهي من فعاليات بلدي أمانة

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 08:25 م
فاعليات بلدي امانه
فاعليات بلدي امانه
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زينب الزغبي
اختتم فرع المجلس القومى بدمياط، من مبادرة "طرق الأبواب" التي أقيمت بدمياط، بعنوان "بلدى أمانه" و الذى ينفذها المجلس القومي للمرأة في جميع المحافظات المصرية.

و صرحت الدكتورة كريمة البدري، رئيس فرع المجلس القومى للمرأة بدمياط، بأن الحملة استهدفت توعية السيدات بكيفية المساهمة في كافة المجهودات التى تقوم بها الدولة؛ من حكومة وقطاع خاص وقطاع أهلي، لبناء وطن مستقر مزدهر، وكذلك توعية سيدات مصر بخطورة الشائعات المغرضه، التى تستهدف زعزعة واستقرار أمن وسلامة المجتمع المصري.

وأضافت الدكتورة أمال عبد الجليل، نائب رئيس الفرع بدمياط، أنه على مدار 4 أيام، في الفترة من 29 سبتمبر الى 2 أكتوبر، شارك فرع المجلس القومى للمرأة بدمياط، من خلال مقررة وعضوات الفرع والموظفين والرائدات الريفيات، في تنفيذ الحملة في عدد 69 قرية بعدد 50 رائدة ريفية، واستهدفت الحملة 46735 سيدة ورجلا.

وأكدت المحامية بسمة رزق، مدير مكتب الشكاوى التابع لفرع المجلس، على مشاركة المكتب في الحملة، بالذهاب الى عدد من قري دمياط، وتم الإعلان عن مكتب الشكاوي، وعنوان الفرع بالإضافة إلي الخط المختصر 15115 بالإضافة إلي خدمات المجلس الذي يقدمها للسيدات.

وأضافت أنه تم استقبال شكاوى السيدات خلال 4 أيام، و التى بلغ 25 شكوى مقسمة إلى 17 شكوى فردية، و8 شكاوى جماعية، من 38 سيدة، وكانت الشكاوى متنوعة، بين "أحوال شخصية - ضمان اجتماعى - مشاكل في جهة العمل.
46735 سيدة ورجلا.. القومى للمرأة بدمياط ينتهي من فعاليات بلدي أمانة
46735 سيدة ورجلا.. القومى للمرأة بدمياط ينتهي من فعاليات بلدي أمانة
46735 سيدة ورجلا.. القومى للمرأة بدمياط ينتهي من فعاليات بلدي أمانة
46735 سيدة ورجلا.. القومى للمرأة بدمياط ينتهي من فعاليات بلدي أمانة
46735 سيدة ورجلا.. القومى للمرأة بدمياط ينتهي من فعاليات بلدي أمانة
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