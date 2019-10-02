للرجال فقط .. 5 عادات يومية سيئة تضعف الخصوبة



تناول السجائر و الكحول يؤثران على عدد الحيوانات المنوية لدى الرجل ، وإذا دث الحمل، فقد تسبب تشوهات الأجنة أو انخفاض وزن الجنين بعد الولادة .



2- عدم ممارسة الرياضة :



فقد أثبتت الدراسات أن ممارسة الرياضة شيء مهم يلعب دورًا في عدد الحيوانات المنوية لدى الرجل، لذا من الأفضل الانتظام على ممارسة التمارين الرياضية للحفاظ على صحة الحيوانات المنوية في حالة جيدة.



3- حرارة الجسم :



يمكن للحرارة أن تؤثر بشكل كبير على حجم الحيوانات المنوية، وكذلك الملابس الداخلية الضيقة ، والحمامات الساخنة أو أي شيء يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة الخاصة بالرجل، وقد يؤثر أيضًا ركوب الدراجة أو ارتداء السراويل الضيقة على عدد الحيوانات المنوية لدى الرجل حيث إنها تزيد من درجة الحرارة في هذه المنطقة.





4- قلة شرب الماء :



يلعب الماء دورًا مهمًا في الحفاظ على عدد الحيوانات المنوية، لذا احرص على شرب ما يكفي من الماء وعصائر الفاكهة الطازجة.



5- الضغط العصبي :



مستويات الإجهاد يمكن أن تقلل بشكل كبير عدد الحيوانات المنوية، أما التأمل والاسترخاء والنوم جيدا يعمل على مكافحة مستويات التوتر مما يعود على إنتاج الحيوانات المنوية بشكل جيد.

تمثل أزمة إنتاج الحيوانات المنوية مشكلة لدى الرجال، وتحتاج لاستشارة طبيب والبحث عن أسباب المشكلة، فربما تكون بعض العادات اليومية هي التي تتسبب في قلة إنتاج الحيوانات المنوية عند بعض الرجال، أو قد يكون هناك مشكلة أخرى صحية تحتاج للفحص والعلاج .وحسب موقع boldsky ، هناك بعض الأمور والعادات قد تؤثر سلبًا على إنتاج الحيوانات المنوية لدى الرجل، وبالتالي يؤثر على فرص الإنجاب ، وهي :