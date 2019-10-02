Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

للرجال فقط .. 5 عادات يومية سيئة تضعف الخصوبة

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 08:06 م
عادات يومية تؤثر
عادات يومية تؤثر على انتاج الحيوانات المنوية
Advertisements
رشا عوني
تمثل أزمة إنتاج الحيوانات المنوية مشكلة لدى الرجال، وتحتاج لاستشارة طبيب والبحث عن أسباب المشكلة، فربما تكون بعض العادات اليومية هي التي تتسبب في قلة إنتاج الحيوانات المنوية عند بعض الرجال، أو قد يكون هناك مشكلة أخرى صحية تحتاج للفحص والعلاج .

وحسب موقع boldsky ، هناك بعض الأمور والعادات قد تؤثر سلبًا على إنتاج الحيوانات المنوية لدى الرجل، وبالتالي يؤثر على فرص الإنجاب ، وهي :

1- التدخين : 

تناول السجائر و الكحول يؤثران على عدد الحيوانات المنوية لدى الرجل ، وإذا دث الحمل، فقد تسبب تشوهات الأجنة أو انخفاض وزن الجنين بعد الولادة .

2- عدم ممارسة الرياضة : 

فقد أثبتت الدراسات أن ممارسة الرياضة شيء مهم يلعب دورًا في عدد الحيوانات المنوية لدى الرجل، لذا من الأفضل الانتظام على ممارسة التمارين الرياضية للحفاظ على صحة الحيوانات المنوية في حالة جيدة.

3- حرارة الجسم : 

يمكن للحرارة أن تؤثر بشكل كبير على حجم الحيوانات المنوية، وكذلك الملابس الداخلية الضيقة ، والحمامات الساخنة أو أي شيء يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة الخاصة بالرجل، وقد يؤثر أيضًا ركوب الدراجة أو ارتداء السراويل الضيقة على عدد الحيوانات المنوية لدى الرجل حيث إنها تزيد من درجة الحرارة في هذه المنطقة.

4- قلة شرب الماء : 

يلعب الماء دورًا مهمًا في الحفاظ على عدد الحيوانات المنوية، لذا احرص على شرب ما يكفي من الماء وعصائر الفاكهة الطازجة.

5- الضغط العصبي : 

مستويات الإجهاد يمكن أن تقلل بشكل كبير عدد الحيوانات المنوية، أما التأمل والاسترخاء والنوم جيدا يعمل على مكافحة مستويات التوتر مما يعود على إنتاج الحيوانات المنوية بشكل جيد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سن اليأس عند الرجل.. نسيان وقلة نوم

سن اليأس.. يخيب آمال النساء والرجال في الحياة الزوجية

أسباب العقم عند الرجال وطرق علاجه.. رقم 10 غير متوقع

ترشيحاتنا

الأحمر مبيليقش غير عليكي.. منه فضالي تتألق بإطلالة جريئة

صور جديدة تشعل أزمة نجم الأهلي.. وفايلر يخرجه من حساباته

شاهد.. حمادة هلال يسخر من محمد صلاح بهذه الطريقة

قبلة جريئة .. الصور الأولى من حفل زفاف جاستين بيبر وهايلي بالدوين

آيتن عامر من داخل المستشفى تطلب من جمهورها الدعاء لوالدتها.. شاهد

لحماية المشاهدين من الخداع.. الأعلى للإعلام يخاطب نايل سات بـ وقف قنوات بانوراما

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبلة جريئة .. الصور الأولى من حفل زفاف جاستين بيبر وهايلي بالدوين

وفود رفيعة المستوى تشارك فى قرعة أمم إفريقيا تحت 23 عاما.. صور

قصر الحرملك يحتضن مراسم قرعة أمم إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو ..صور