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ثقافة

ختام ملتقي إبداعات الشاطئ بثقافة مطروح

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 07:57 م
صدى البلد
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طارق موسى
استقبل مسرح الشاطئ بمطروح ليلته الأخيرة والتى شاركت فيها فرقة أبوقير للموسيقى العربية عروضها على المسرح وسط تفاعل من الحضور قدمت خلالها باقة من الفقرات المتنوعة من أغانى الزمن الجميل، بحضور رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى، كما قدمت فرقة مطروح لكورال الأطفال عرض فنى مميز تضمن مجموعة من التبلوهات الفنية على المسرح الصيفى وسط ترحيب من جمهور الحاضرين.

أقام قصر ثقافة مطروح محاضرة بعنوان "الألعاب الإلكترونية سلاح ذو حدين" ألقاها أحمد رمضان، بحضور عدد من رواد القصر، تحدث من خلالها عن أضرار وفوائد التكنولوجيا الحديثة وكيفية تحقيق أقصى إستفادة ممكنة منها مع تجنب الوقوع فى إضرارها بالنسبة للبالغين والأطفال، كما نظم قصر ثقافة الطفل ورشة فنية تعليمية مع الفنانة صحراء وصفى، بحضانة إيسل والتى تحدثت من خلال الرسومات فيها عن أضرار وفوائد التكنولوجيا وكيفية استخدامها بطريقة أمنة وسليمة.

عقدت ثقافة المرأة حلقة بحثية بعنوان "التعليم وقضايا الفتاة" دارت حول حقوق الفتاة فى التعليم، وكيف أن هناك العديد من المجتمعات مازالت تعارض حق الفتاة فى التعليم وكيفية مواجهة هذه الافكار السلبية وتعديلها.
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