موهبة ضلت الطريق.. قصة صالح جمعة مع الأهلي.. كل يوم أزمة شكل

لم تكد تمر ساعات على إلتقاط صورة للاعب صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، خلال مشاركته في تدريبات الفريق، والتي تم تداولها بصورة واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي، وحظيت بإعجاب الكثير من جماهير الكرة وعشاق القلعة الحمراء، حتى بدأت تظهر ملامح أزمة جديدة عنوانها «صالح جمعة».



أزمة صالح جمعة الجديدة، نشبت بعد وصول صورة لإدارة القلعة الحمراء للاعب خلال إحدى سهراته الخاصة، والتي وجه له الكثير من الإنذارات قبل لعدم تكرار مثل تلك السهرات، لما تسببه من إبعاد للاعب عن مستواه وعدم قدرته على التركيز أو الانتظام في التدريبات، وهو ما دفع المدير الفني للقلعة الحمراء رينيه فايلر لإخراج اللاعب من حساباته خاصة خلال تلك الفترة.



فرغم الموهبة والمهارة الكروية الكبيرة التي يتمتع بها صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأول بالنادي الأهلي، إلا أن أزماته مع الفريق باتت عرضا مستمرا، بجانب خروجه المستمر عن الالتزام الكروي وهو ما دفعه للخروج من تشكيلة الفريق بشكل رسمي، وأصحاب ملازما لدكة البدلاء.



أزمات السهر والحفلات الخاصة



على مدار السنوات الماضية لم يتوقف اسم صالح جمعة عن الترديد ليس لما يقدمه من أداء مميز مع القلعة الحمراء، لكنه يتردد لكثرة التحذيرات له عقب تداول صور له خلال سهراته الخاصة والتي أثرت بصورة مباشرة على مستواه الكروي، حتى بلغ الأمر في أحد الأشهر الماضية بأن حذرة سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي، وأكد عليه أنه سيتم عرضه للبيع حال استمراره في مثل تلك الأفعال، وهو ما لم يستجب له اللاعب.



لم تقتصر مشاكل صالح جمعة مع القلعة الحمراء على حد السهر، فإنه رغم موهبته الكروية التي يشهد لها الكثيرون والتي بدأت في التراجع بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، إلا أنه كثيرا ما يثير الأزمات داخل النادي الأهلي، بالمشادات والتي وصلت في بعض الأحيان بالإعتداء بالضرب على بعض الزملاء، والتجاوز في حق الجهاز الفني، حيث اشتبك من قبل مع الكابتن حسام البدري المدير الفني السابق للنادي الأهلي خلال مران مران الفريق في تونس، استعدادا لمواجهة النجم الساحلي في ذهاب نصف نهائي العام الماضي من دوري أبطال أفريقيا 2017.



ليس له خطوط حمراء



جاءت المشادة بين حسام البدري وصالح جمعة بعد بعد قيام المدير الفني بتعنيف اللاعب عقب تدخله القوي مع زميله حسام عاشور وتسببه في إصابته، وهو الأمر الذي دفع البدري لتهديد اللاعب بطرده من التدريب قبل أن يقوم اللاعب بالرد على مدربه، والتي تسببت في تجميد اللاعب وعدم مشاركته في المباريات بعدها.

