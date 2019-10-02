موهبة ضلت الطريق.. قصة صالح جمعة مع الأهلي.. كل يوم أزمة شكل

لم تكد تمر ساعات على إلتقاط صورة للاعب صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، خلال مشاركته في تدريبات الفريق، والتي تم تداولها بصورة واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي، وحظيت بإعجاب الكثير من جماهير الكرة وعشاق القلعة الحمراء، حتى بدأت تظهر ملامح أزمة جديدة عنوانها «صالح جمعة».
أزمة صالح جمعة الجديدة، نشبت بعد وصول صورة لإدارة القلعة الحمراء للاعب خلال إحدى سهراته الخاصة، والتي وجه له الكثير من الإنذارات قبل لعدم تكرار مثل تلك السهرات، لما تسببه من إبعاد للاعب عن مستواه وعدم قدرته على التركيز أو الانتظام في التدريبات، وهو ما دفع المدير الفني للقلعة الحمراء رينيه فايلر لإخراج اللاعب من حساباته خاصة خلال تلك الفترة.
أزمة صالح جمعة الجديدة، نشبت بعد وصول صورة لإدارة القلعة الحمراء للاعب خلال إحدى سهراته الخاصة، والتي وجه له الكثير من الإنذارات قبل لعدم تكرار مثل تلك السهرات، لما تسببه من إبعاد للاعب عن مستواه وعدم قدرته على التركيز أو الانتظام في التدريبات، وهو ما دفع المدير الفني للقلعة الحمراء رينيه فايلر لإخراج اللاعب من حساباته خاصة خلال تلك الفترة.
أزمات السهر والحفلات الخاصة
على مدار السنوات الماضية لم يتوقف اسم صالح جمعة عن الترديد ليس لما يقدمه من أداء مميز مع القلعة الحمراء، لكنه يتردد لكثرة التحذيرات له عقب تداول صور له خلال سهراته الخاصة والتي أثرت بصورة مباشرة على مستواه الكروي، حتى بلغ الأمر في أحد الأشهر الماضية بأن حذرة سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي، وأكد عليه أنه سيتم عرضه للبيع حال استمراره في مثل تلك الأفعال، وهو ما لم يستجب له اللاعب.
ليس له خطوط حمراء
جاءت المشادة بين حسام البدري وصالح جمعة بعد بعد قيام المدير الفني بتعنيف اللاعب عقب تدخله القوي مع زميله حسام عاشور وتسببه في إصابته، وهو الأمر الذي دفع البدري لتهديد اللاعب بطرده من التدريب قبل أن يقوم اللاعب بالرد على مدربه، والتي تسببت في تجميد اللاعب وعدم مشاركته في المباريات بعدها.
ليس الأهلي وحده
لم يكن النادي الأهلي وحدة صاحب الحظ السيئ مع اللاعب صالح جمعة، حتى أنه لم يوفق خلال تجربته في الإعارة مع نادي الفيصلي السعودي، والذي أنهى إعارته قبل اكتمال مدتها بسبب عدم التزامه مع الفريق السعودي، ليعود إلى صفوف القلعة الحمراء ويعود معه الجدل وإثارة المشاكل من جديد.