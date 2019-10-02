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الحصان الخاسر.. تسريبات إخوانية تكشف علاقة الجماعة الارهابية بالهارب محمد علي

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 08:26 م
محمد على
محمد على
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خالد محيي الدين
عرض الإعلامي "خالد ابو بكر" مجموعة من التسريبات التليفزيونية الخطيرة لجماعة الإخوان الإرهابية، خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية.

وتحدث الإخوان خلال تلك التسريبات عن عدم احساسهم الحقيقي بالأمان وسط تلك الجماعة الارهابية، نظرا لان القيادات قد ضحت بالكثير من رجالهم خلال السنوات الماضية.

كما تحدث الإرهابي "محمد سودان" عن فشل الجماعة في حشد المواطنين في محاولة فاشلة ويائسة لتدمير الأوضاع في مصر وزعزعة الاستقرار، لافتا إلي أنه طالما حذر القيادات الإخوانية من الاعتماد بشكل كامل علي المقاول الهارب "محمد علي" ومقاطع الفيديو التي يقوم بنشرها، معلنا انه "الحصان الخاسر".
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