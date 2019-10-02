أحمد موسى يحذر: مؤامرة على مصر فى 25 يناير 2020

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه حذر فى 2015 من المؤامرة على مصر فى 25 يناير 2020.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الجماعات الإرهابية تعمل على حشد المواطنين فى الشارع.



وأضاف أحمد موسي، أن جماعة الإخوان الإرهابية تسعى لنشر الفوضى على مدار الوقت، ولكن فشلت فى الفترة الأخيرة.



وأشار أحمد موسي، إلي أن هناك اعتداء على بعض الزملاء، وأكد أن رسالة الإعلام واحدة وهو الدعم الكامل للقوات المسلحة والشرطة والدولة المصرية.



وأكد الإعلامي أحمد موسي، أن الأذرع الإعلامية و الكتائب الإلكترونية للجماعات الإرهابية ستفبرك فيديوهات وتبث شائعات ضد بعض الزملاء الإعلاميين.

